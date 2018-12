Morto Nonno Mariano: fu sfrattato da casa, il suo dramma raccontato alle Iene

È morto nonno Mariano, il nonno de Le Iene di cui il programma televisivo si era occupato. Nonno Mariano non è riuscito a tornare a morire a casa dopo la storia di faida familiare con la nipote e suo marito, i quali avevano comprato la casa che gli era stata pignorata. La sua casa di Partanna Mondello (periferia di Palermo), dove aveva vissuto per più di 60 anni, era infatti finita all'asta ed era poi stata acquistata dal nipote. L'anziano era stato costretto ad abbandonarla contro la sua volontà, nonostante fossse malato, e al ricovero in una struttura per anziani.

«Non basta essere un guerriero per vincere certe (vergognose) battaglie – ha scritto in un post su facebook Nina Palmieri, che si era occupata della vicenda -. Ciao Nonno Mariano, grazie per la dignità e la forza che hai dimostrato. Che la terra ti sia lieve e che ti arrivi tutto il bene che ci hai dato. ❤️Daniela, Leonarda: vi abbraccio fortefortissimo».

Nonno Mariano, già molto malato e vedovo, era stato portato via dalla sua casa di Palermo ed era finito direttamente in ospedale, dove è rimasto fino alla sua ultima ora.

Ultimo aggiornamento: 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA