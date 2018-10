Nadia Toffa torna alle Iene: «Il vero amico è quello che ti aiuta a rialzarti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nadia Toffa torna «in famiglia». Il suo ritorno alle Iene viene accolto con un lungo applauso da tutto lo studio. E la conduttrice ringrazia pubblicamente i suoi colleghi su Instagram.LEGGI ANCHE Carolyn Smith e le parole di Nadia Toffa sul cancro: «Ci sono rimasta male» «È stata una grande festa- scrive - Che belloโค๏ธ๐Ÿ™๐ŸปโœŒ๐Ÿป mi erano mancati tanto in questi mesi Matteo Viviani, Giulio Golia e tutti i ragazzi dello studio e autori.Un ringraziamento speciale va a @davidvanchieri i capelli che sembrano veri. E a @letibric Per il trucco meraviglioso. Non sembro nemmeno gonfia ๐Ÿคท๐Ÿผ‍โ™€๏ธ la sua magia ce la fa Grazie e bravi tutti. Anche gli inviati per gli ottimi servizi Il lavoro di squadra è importante ๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ’‹ e grazie a voi per il vostro calore è supporto di questi giorni ๐Ÿ™๐Ÿป Grazie di capire sempre e essemi vicina. E dei veri amici. Il vero amico è quello che ti aiuta a rialzarti quando Gli altri non si sono nemmeno accorti tu sia caduto».