Michelle Hunziker svela: «Il quarto figlio non arriva»

Michelle Hunziker si racconta a Mattino Cinque e svela la difficoltà ad allargare la sua bellissima famiglia. Dopo Aurora, nata durante il matrimonio con Eros Ramazzotti, Sole e Celeste avute con l'attuale marito Tomaso Trussardi, la conduttrice confessa alla Panicucci: «Il quarto figlio non arriva».

Da diversi mesi, infatti, Michelle e Tomaso stanno provando ad avere un figlio: Eh, a furia di dirlo mi sa che non arriva più - dice - Lo diciamo sempre: noi abbiamo ancora il desiderio di un altro bebè ma lasciamo fare alla natura. Se poi non arriva a un certo punto chiudo, perché ho 41 anni e bisogna chiudere i battenti. Ne ho già tre, sono fortunatissima e non insisto».

