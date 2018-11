Michela Murgia e Chef Rubio cambiati dai libri: 20 lettori celebrity si raccontano a LaF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Ascanio Celestini e Cinzia Leone l'incontro decisivo è stato con Italo Calvino, per Maurizio de Giovanni l'Alexander Dumas del Conte di Montecristo, per Franco Malerba Dante Alighieri. Sono alcuni dei “Lettori Celebrity”, protagonisti del nuovo programma di LaF, 10 episodi da mercoledì 21 novembre che vuole raccontare l'amore per la lettura in Italia.Michela Murgia parla dell'incontro travolgente con il romanzo “Le Nebbie” di Avalon, letto durante un viaggio in nave, molto prima di diventare un'attrice. «Cercavo solo un modo per stare sveglia e ne sono uscita che ero una femminista sfegatata anticlericale». Molto curioso è l'incontro di Che Rubio con un piccolo libro che gli ha cambiato la vita: “Neve” di Maxence Fermine. Lui giocava a rugby nella squadra neozelandese del Wellington: la paga era scarsa ed allora ha iniziato a lavorare in cucina. Quando è tornato in Italia si trova di fronte ad un bivio: se continuare a essere un giocatore di rugby o buttarsi sulla cucina.