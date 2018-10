Nella casa del Grande Fratello Vip c'è un filmato per Maurizio Battista che questa settimana è entrato in crisi dicendo di voler uscire. C'è una lettera per lui. Poi scatta il freeze. In casa entra la compagna Alessandra, che lo rassicura e lo incita a non mollare: «Stai facendo discorsi che non mi piacciono. Sei una persona leale, stai portando il cuore, non l'artista».

