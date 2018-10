Giletti: «Io sto con Asia. Bennet? Aveva dei capelli improbabili»

Massimo Giletti e la sua vita sentimentale. Il popolare conduttore di 'Non è l'Arena' ne ha parlato a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che gli hanno chiesto: la sua vita personale è di successo come quella professionale? “Quando lavori quasi sempre vuol dire che hai una donna che si chiama tv, e con tutto il resto fai fatica”. E' più felice per degli ascolti da capogiro o per il bacio di una donna? “Se riesci a baciare una donna con amore fai la cosa più bella che ci possa essere”.LEGGI ANCHE Massimo Giletti: «Orfeo mi ha costretto a lasciare la Rai, fu una scelta politica» A qualche settimana dalla sua doppia intervista ad Asia Argento e Jimmy Bennet, che idea si è fatto di questa intricata vicenda? “Qualcuno ci marcia alla grande e non credo sia Asia Argento. Io sto dalla parte di Asia, da sempre, lei ha avuto il coraggio di fare una battaglia denunciando un mondo difficile”. Bennett aveva dei capelli improponibili in diretta...”Quando è arrivato sabato notte, dall'America, era messo molto peggio. Gli abbiamo dato il miglior parrucchiere di La7”, ha ironizzato Giletti a Un Giorno da Pecora.