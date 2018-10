Grande Fratello Vip 2018, il fuorionda di Alfonso Signorini alla Marchesa eliminata: «Ti aiuterò a gestire le cose fuori»

Nobile o no, è la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona l'ultima eliminata del Grande Fratello Vip 2018 della puntata speciale di giovedì sera. Un personaggio che ha diviso l'opinione pubblica ed è stata al centro del gossip per il presunto titolo nobiliare. In molti dichiarano che non ha sangue blu nelle vene, ma è un'estetista che ha comprato un titolo. Dopo essere entrata in studio e aver intrattenuto il pubblico con uno spogliarello, viene avvicinata da Alfonso Signorini, che la saluta ma poi si lascia scappare un fuorionda, che non è sfuggito ai telespettatori più attenti.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip 2018, Fabrizio Corona furioso, minacce a Ilary Blasi: «Ora scateno l'inferno»

E subito le parole del direttore di "Chi" viaggiano su Twitter e sui social. L'opinionista avrebbe detto a microfoni accesi e all'orecchio della Marchesa, che l'avrebbe aiutata fuori. Convinto di non essere ripreso avrebbe detto: «Poi ti aiuto adaffrontare la cosa».



Signorini che dice nell'orecchio alla marchesa che si sentiranno fuori perché le darà una mano a gestire l'audience #GFVip pic.twitter.com/YGusdFXj6a — Federica (@J_Faith16) 25 ottobre 2018

La Marchesa è stata accusata di aver mentito sulle sue origini. Patrizia De Blank, l'ha infatti definita la nuova Wanna Marchi. E il giornalista Riccardo Signoretti ha detto che era la figlia di un tramviere e di una casalinga e che vive in un monolocale.



Ma Signorini che dice alla Marchesa "poi ti dico io come affrontare la cosa" in diretta e con i microfoni accesi è allucinante!!! #signoriniruffiano #GFvip — Annaegvm (@annaegvm) 25 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 01:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA