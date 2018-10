Grande Fratello Vip, Marchesa d'Aragona si scaglia contro Barbara D'Urso

Daniela Del Secco d’Aragona, la Marchesa, attacca Domenica Live. Da varie puntate Barbara D’Urso affronta il tema della nobiltà della Marchesa, chiamando in studio e in collegamento più ospiti a parlare del suo passato. Nonostante gli appelli lanciati dalla conduttrice per trovare qualcuno che porti le prove del titolo della Marchesa, ad oggi a parlare sono soprattutto quanti non credono sia nobile.



sostiene che la Marchesa abbia inventato il titolo su suggerimento di Marina Ripa di Meana, nella puntata odierna si è sottoposta anche alla macchina della verità, ripetendo le sue affermazioni.Immediato lo sfogo della Marchesa, uscita dalla casa del Grande Fratello vip. «Ho provato fino a poco fa tramite il mio agente Cellerino e personalmente al cellulare di Ivan Roncalli per poter intervenire in diretta, ma senza esito! - scrive su twitter - La replica è un diritto imprescindibile».

Barbara D’Urso già in trasmissione aveva sottolineato che la Marchesa sapeva di non poter intervenire telefonicamente nel corso di questa puntata, rimandando alle prossime per la replica.



