Mara Venier guarita dopo la malattia: Domenica In in onda come da programma

Finalmente una Mara Venier sorridente dopo gli ultimi giorni in cui la conduttrice di Domenica In ha tenuto i fan col fiato sospeso a causa di una brutta febbre che avrebbe potuto mettere a rischio la trasmissione di oggi. Mara Venier augura buona domenica dal suo profilo Instagram mentre stringe tra le mani una tazza di tè. Al suo fianco l'amico Alfonso Signorini.

A Formentera si sposa il "boss" della musica: Venditti, Ligabue e Baglioni cantano per gli sposi

Nei giorni scorsi la zia Mara aveva raccontato di essersi beccata l'influenza, con febbre alta, mal di gola e raffreddore, e così molti fan di Domenica In avevano pensato che avrebbe potuto non rimettersi in tempo per condurre la trasmissione. Dopo la foto pubblicata stamattina, siamo sicuri che Mara Venier affronterà anche oggi giornata con il suo consueto sorriso.



Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA