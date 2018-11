Mara Venier, dura replica a Barbara D'Urso: «Se ne occuperà il mio avvocato»

Lo scontro tra Mara Venier e Barbara D'Urso non sembra proprio cessare. Le due signore della domenica erano partite così bene con saluti e reciproci auguri per l'inizio delle loro trasmissioni concorrenti, poi le prime battute sugli ascolti, le interviste con dure accuse, le provocazioni sui social, fino all'odio e alle aule di tribunale.

Dopo la recente intervista della D'Urso in cui la conduttrice di Canale 5 ammette di aver allentato i rapporti con la collega Mara, la Venier ha duramente replicato. La replica è stata dura perché gravi sono state le accuse: Barbara ha affermato che la conduttrice di Rai 1 metterebbe like su Instagram a suoi noti hater, persone che sono persino arrivate a minacciare i suoi figli. La sfida all'auditel è ben altra cosa e Mara sul suo profilo social ha replicato con durezza e decisione: «La miseria umana e intellettuale inevitabilmente si cerca e si attrae».



Sebbene non ci sia alcun riferimento alla D'Urso i fan hanno capito che potrebbe avercela proprio con la collega e le misure prese non sono certo soft, visto che in uno dei commenti Mara ha aggiunto: «Per tutto questo se ne occuperà il mio avvocato», in riferimento proprio ai presunti like agli hater.



