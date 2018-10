“Making a Murderer 2", torna su Netflix la serie vincitrice dell'Emmy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una volta condannata, una persona deve smuovere le montagne per uscire di prigione». «Quando lotti per la tua, innocenza, e vuoi che la verità venga fuori..serve tempo».Netflix annuncia la messa in onda (dal 19 ottobre negli Usa e contemporaneamente anche in Italia sulla piattaforma streaming e in tutti in paesi dove è attivo) dell’attesissimo secondo capitolo di “Making a Murderer”, serie acclamata dalla critica, vincitrice del premio Emmy come miglior docu-serie originale, che segue le vicende senza precedenti di Steven Avery, prima scagionato per lo stupro e il tentato omicidio di Penny Beerntsen e poi nuovamente condannato per l’omicidio di Teresa Halbach. Le registe vincitrici del premio Emmy Laura Riccardi e Moira Demos tornano a Midwest per intervistare Steven Avery e Brendan Dassey, suo nipote e co-imputato, le loro famiglie e le squadre legali che lottano per ottenere giustizia.Nel corso di 10 episodi, “Making a Murderer - Parte 2”, analizza accuratamente il processo relativo alla richiesta di scagionamento dei due imputati, sottolineando il prezzo emotivo che tutte le persone coinvolte devono pagare.