GfVip, Lory Del Santo: «Francesco Monte? Cecilia lo ha lasciato perché non era più libera»

Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte: «Ecco perché Cecilia lo ha lasciato...». Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande Fratello Vip e aveva condiviso le sue giornate con Ivan Cattaneo. Ma di fronte all'ennesima rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi (che al momento avrebbero preso di nuovo le distanze) l'attrice avrebbe detto la sua. Senza peli sulla lingua.

«Ecco perché la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita - avrebbe esclamato spiazzando gli altri inquilini - proprio per lo stesso motivo per il quale Monte e Giulia non funzionano. Mi ricordo quando la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez diceva che Francesco Monte non le permetteva di ballare sui tavoli e non si sentiva libera. Questo significa che lui non vuole che la propria fidanzata si metta in evidenza perché altrimenti gli altri la guardano. Per questo motivo la loro storia non è andata avanti. Lei non si sentiva libera di essere sé stessa».



Le parole di Lory Del Santo avrebbero toccato molto Giulia Salemi molto giù per l'allontanamento di Francesco Monte. E voi da che parte state?

