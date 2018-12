Grande Fratello Vip, Lory Del Santo:«Ho deciso di isolarmi in mezzo alla gente»

L'ingresso di Lory Del Santo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 è stato duramente criticato. Ma la showgirl è andata avanti con coerenza e nonostante l'eliminazione ad un passo dalla finale contro Benedetta Mazza, ne è uscita a testa alta.

Silvia Provvedi a Lory Del Santo: «Sei un'ipocrita»

Lory in studio. «Ho deciso di isolarmi per due mesi in mezzo alla gente. So che suona bizzarro - spiega la Del Santo - ma il mio problema era proprio quello. Sono stata chiusa a casa blindata, e ho detto devo trovare un sistema per riuscire a salutare la gente e in questa casa ho trovato il posto ideale. Nella vita non importa se sei la prima ad essere amata, l'importante è esistere in questa priorità».

«Secondo me sei stata molto d'aiuto alle persone da casa che devono affrontare un dolore simile al tuo, hai dato tanta forza» dice Alfonso Signorini.



