Lory Del Santo e il figlio morto, lo sfogo al Gf Vip: «Bisogna convivere con il dolore e accettare le cose inevitabili...»

Lory Del Santo e il dolore per la morte del figlio Loren. A Pomeriggio 5, Barbara D'Urso manda in onda un filmato in cui l'attrice, nella casa del Grande Fratello Vip, parla della tragedia appena avvenuta: due mesi fa il figlio 19enne si sarebbe tolto la vita . Lory Del Santo si sfoga prima con i compagni d'avventura e poi in confessionale.

«Ho capito - avrebbe detto agli autori del Gf Vip - che bisogna convivere con il dolore. Nella vita capitano cose che sono inevitabili e le devi accettare. La vita è fatta a ostacoli, se sei capace di saltarli, vorrà dire che avrai vissuto».

Ieri, Lory Del Santo aveva anche parlato agli altri inquilini del suo primo incontro con Eric Clapton, padre del figlioletto Conor, morto anche lui tragicamente all'età di quattro anni.

