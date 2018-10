X Factor, al posto di Asia Argento rumors insistenti su Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale)

I live di X Factor 2018 si avvicinano e da Sky ancora nessuna news su chi dovrà sostituire Asia Argento. In queste settimane i nomi più accreditati sembravano essere quelli di Elio - chè però troveremo questa sera saldo al timone di Strafactor - e poi Morgan, ex compagno della Argento e giudice storico di X Factor. Ma con il passare delle ore c'è un rumors che sta prendendo sempre più piede, ed è quello di Lodo Guenzi.

Per ora nessuna conferma, nè smentita, ma il frontman de Lo Stato Sociale potrebbe essere il nuovo sostituto di Asia Argento. Il nome di Lodo Guenzi era già circolato questa estate quando il cast dei giudici era ancora in fase di definizione, tanto da essere stato anche provinato, salvo voi "perdere" nello sprint finale con la Argento.

La sua partecipazione come ospite nella seconda puntata di Audition, però, aveva fatto sorgere qualche dubbio, come se quello fosse stato un test per verificare il gradimento del pubblico. Il suo esordio al banco dei giudici è stato ironico e scanzonato, televisivamente funziona, ma sarà la volta giusta? I prossimi giorni saranno decisivi. In attesa di conferme gustiamoci questa sera la prima puntata dei Bootcamp che avrà come protagonisti Fedez e Manuel Agnelli.

