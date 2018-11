Leonardo Pieraccioni canta la canzone per sua figlia a Verissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leonardo Pieraccioni, ospite di Verissimo, ha parlato del suo prossimo film "Se son rose" ma anche del suo privato. E, soprattutto, del suo rapporto con sua figlia. L'attore ha raccontato anche un episodio legato all'esordio della piccola nel suo film: «La troupe dopo averla vista recitare mi ha detto "E' molto meglio di te"». Pieraccioni, ospite della Toffanin, ha poi raccontato: «Ho avuto Martina all'età di 45 anni, quando si ha un'altra consapevolezza. E' talmente tanta la distanza di età che quando hai una figlia a quest'età di ricordi di come eri te, da bambino. Lei ha paura di dormire da sola, proprio come capitava a me da bimbo». Pieraccioni ha poi preso la chitarra e ha cantato la canzone scritta per la figlia: «La risata di mia figlia/Quello è il cerchio più riuscito. Come un gol da centrocampo/Un tramonto infinito. La risata di mia figlia/Spazza via ogni dolore. E' un arcobaleno in cielo/ Che rimane ore e ore...»