Domenica Live, Jane Alexander: «Con Elia mi sento protetta. Gianmarco? Non ero felice»

Dopo le confidenze a Verissimo Jane Alexander, una delle più apprezzate donne del Grande Fratello Vip 2018, torna protagonista. Una ragazza che davanti alle telecamere si è esposta parecchio, tanto da mettere in crisi il suo rapporto con il fidanzato ​Gianmarco Amicarelli . E oggi a Domenica Live, Jane ha fatto il bis, parlando del suo rapporto con l'ex, di come si sono lasciati e del suo futuro con Elia Fongaro, il nuovo fidanzato.

Prima un'analisi sulla proposta di matrimonio di Amicarelli, fatta lo scorso ottobre mentre Jane Alexander era nella casa: il suo fidanzato Gianmarco le aveva urlato con un megafono chedendole di sposarla. Lei era rimasta in silenzio. Ora Jane dice di esserci rimasta male.



«Non me l’aspettavo - dice. Non riuscivo a capire come abbia potuto pensare di fare una cosa del genere. Noi eravamo in crisi. Forse lui non se n’è accorto. Adesso lui sta soffrendo e capisco anche perché. Non ho fatto una cosa bella, questo lo so benissimo. Perchè non mi sono fermata? Perchè ero arrabbiata, è stata la cosa che mi ha fatto andare avanti, io stavo lì stavo bene, mi sentivo protetta da Elia. Ho pensato che mi piaceva stare bene».



Al centro ovviamente la nuova storia con Elia, che ha scalzato il "vecchio" fidanzato. E a proposito delle accuse di mancanza di rispetto Jane spiega: «Io l'ho amato tanto, ma a volte non basta. Quando sono uscita dalla casa ho avuto bisogno di pensarci ancora. Poi ci siamo visti una prima volta, non è andata bene, abbiamo pianto insieme, mi dispiace ma io non voglio stare con lui. Meglio dire la verità e finire la storia che trascinarla».

Il secondo appuntamento con l'ex, sabato scorso. «Sono tornata a casa - spiega Jane -, sono andata a prendere Rocco, il cane. Con Gianmarco ci siamo abbracciati e sono andata via, nessuno dei due piangeva».

Capitolo chiuso. E ora tocca a Elia. «Ci siamo dati dei gran baci nella casa, giovedì ci siamo visti. Stiamo cercando di conoscerci e capire cosa ci succede. Per il resto non so... Lui è stato attaccato, qualcuno ha detto che è stato falso con me: io non lo penso. Però da lì a dire che mi ama ce ne vuole...».

