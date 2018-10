Iva Zanicchi: «Quando sono nata mio padre non mi voleva vedere». E Barbara D'Urso lancia frecciate a Belen

«Mio padre voleva un maschio, quando sono nata non mi ha voluta vedere per tre giorni. Mia mamma ha detto al mio bisnonno: Che disgrazia, è nata femmina e per di più è bruttina. Il mio bisnonno mi ha guardata e ha commentato: è nata di sabato e di luna buona, avrà fortuna. E la mamma ha smesso di piangere».

Iva Zanicchi si racconta a Barbara D’Urso nello studio di Domenica Live e spazia tra famiglia, esordi, carriera, fino ad arrivare “Tu sì que vales”.

«Mi sentivo brutta», ha ricordato la cantante parlando di quando era ragazza e individuando le cause dei suoi complessi nel naso - «antipatico», dice - che poi ha rifatto.

Da 34 anni Iva Zanicchi è legata al produttore Fausto Pinna, che però non ha mai sposato perché, da cattolica, ritiene che il matrimonio sia solo uno ed è già stata sposata una volta. «Se lo chiami fidanzato lui si incavola - afferma - Vuole che io dica che è mio marito. Una volta l’ho presentato come mio compagno e lui ha detto che i compagni sono i comunisti».



Iva Zanicchi, come sottolinea più volte Barbara D’Urso, è la nuova regina di “Tu sì que vales”: ha preso, infatti, il posto di Mara Venier. Sui social qualcuno sottolinea che tanto entusiasmo nel dare il merito del successo della trasmissione, aumentato rispetto all’anno prima, potrebbe nascondere una frecciata a Mara Venier, rivale della D’Urso nella domenica televisiva.

Agli spettatori non sfugge nemmeno una speciale “assenza” tra i saluti. Barbara D’Urso saluta tutti i conduttori, ma dimentica di citare Belén Rodriguez. E il popolo di twitter nota e diffonde.

