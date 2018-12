«Fotomontaggio con Mayer»: Isoardi finisce sotto accusa su Instagram

Per molti non ci sono dubbi: quella foto di Elisa Isoardi al fianco di Sandro Mayer è frutto di Photoshop. La conduttrice della Prova del cuoco l'ha pubblicata sul proprio profilo Instagram per dire addio al giornalista morto due giorni fa all'età di 77 anni. «Ciao Sandro, mancherai tantissimo», è il saluto della Isoardi a corredo dell'immagine che però, la attaccano sul social, «è un evidente fotomontaggio».

La ex fidanzata di Matteo Salvini ottiene con il post poco meno di 10mila cuoricini ma viene anche duramente accusata di cattivo gusto ed egocentrismo. «Se non avevi una foto con Mayer bastava metterne una di lui da solo», è la critica più ricorrente.



Ultimo aggiornamento: 3 Dicembre, 00:21

