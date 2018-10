Striscia la Notizia, Stefania Petyx buttata giù dalle scale durante un servizio

Stefania Petyx è finita in ospedale dopo un'aggressione subìta a Palermo, dove stava registrando un servizio per Striscia la Notizia: l'inviata del tg satirico di Canale 5 e la sua troupe sono stati aggrediti da alcuni abusivi in un immobile occupato abusivamente di via Giuseppe Savagnone. «Poco dopo essere entrati nella struttura - ha detto Stefania Petyx - siamo stati raggiunti da calci e pugni. Inoltre sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale. La rabbia degli abusivi si è anche riversata sulle telecamere e sui microfoni, finiti distrutti nell'attacco».

Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine l'aggressione è proseguita (qui sopra la foto dal sito ufficiale di Striscia la Notizia): un operatore è stato inseguito dagli abusivi. Stefania Petyx è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5.

Ultimo aggiornamento: 17:06

