GF Vip, Ilary Blasi e la lite con Corona: «Nessun accordo, non mi presto alle pagliacciate»

Si torna a parlare dell’ormai famosa lite fra l’ex re dei paparazzi e la conduttrice durante una diretta del Grande Fratello Vip, in cui Fabrizio Corona doveva entrare nella Casa per parlare con l’ex fidanzata Silvia Provvedi. Nessun accordo fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Il battibecco in diretta è stato duro e ha avuto strascichi anche sui social, ma i legali di Fabrizio hanno fatto poi sapere che la querelle era solo frutto di un accordo.

LEGGI ANCHE Grande Fratello Vip, Lory Del Santo:«Ho deciso di isolarmi in mezzo alla gente»

Ilary Blasy però non è assolutamente in accordo con questa versione: «Non c’era nessun accordo, non mi presto alle pagliacciate - ha spiegato Ilary a “Liberi Tutti”, magazine del “Corriere della Sera - se ci fosse stato, lui se la sarebbe giocata meglio, non mi avrebbe detto tutte quelle brutte parole».

Ilary Blasy è molto impegnata in tv e all’inizio della carriera il marito Francesco Totti desiderava che lasciasse il mondo dello spettacolo: «Mi ha detto: “Quando ci sposiamo smetti di lavorare e ti dedichi alla famiglia”. L’ho guardato negli occhi e gli ho spiegato che avrei lavorato: forse c’era un pizzico di gelosia in quella richiesta. Ma ha capito che era una priorità e mi ha lasciata fare».

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA