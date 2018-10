Grande Fratello Vip, Ilary Blasi e la ciglia smarrita: sorpresa tra i telespettatori

Amica mi scrive per farmi notare che Ilary nell’occhio alla nostra sinistra ha dimenticato di mettere mascara e ciglia finte 🚨 #GFvip pic.twitter.com/ELpki2SraC — [Righetto] (@Ri_Ghetto) October 29, 2018

La parrucca è roba vecchia, superata. Il trend social è la ciglia smarrita. Di chi? Ovvio, dila regina delche, nell'ultima puntata, ha scatenato i social: tutti alla ricerca del pezzo che mancava. Nel make up puzzle della prima serata, qualcuno si è accorto che Ilary era nettamente "sbilanciata" sulla sua sinistra. Perché, sopra l'occhio destro, mancava un accessorio fondamentale: la ciglia finta che, evidentemente, si è attardata nel camerino oppure si è persa nel corridoio che porta allo studio della diretta.Impossibile non notarlo. Laera molto pronunciata, non era un palma ma sventolava più o meno con la stessa intensità davanti alle telecamere. La chiusura della sesta puntata si è quindi condita di questo particolare "very social" condiviso dagli appassionati più attenti (anche dagli addetti ai lavori, visto che poi la ciglia è tornata al suo posto). Contrattempo o lancio di una nuova moda? Come la parrucca, lo sapremo nella prossima puntata. Magari di Verissimo.