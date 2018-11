Il “Trono di Spade” torna aprile in Usa

Il Trono di Spade sarà di nuovo sugli schermi tv dal prossimo aprile. Lo ha annunciato il network americano Hbo. Per la fortunata e pluripremiata serie si tratta dell'ottava e ultima stagione.

L'annuncio è stato fatto attraverso un 'teaser' che in realtà non contiene alcuna anteprima dell'ultima stagione. Si tratta invece di un riassunto, in poco più di un minuto, delle precedenti stagioni. « C'è solo una guerra che conta - narra il personaggio di Jon Snow citando una frase dalla settima stagione - ed è qui » . © RIPRODUZIONE RISERVATA