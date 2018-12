I dieci comandamenti, "La fine del mondo": su Rai3 viaggio nelle periferie romane

Cosa vuol dire abitare in periferia? Quali diritti ha chi ci vive? “La fine del mondo”, in onda domenica 2 dicembre alle 20.15 su Rai 3, è un viaggio in due puntate in cui Domenico Iannacone affronta il tema della marginalità in una periferia metropolitana.



Casale Caletto, luogo degradato a est di Roma, è il simbolo di un sobborgo dimenticato e abbandonato a se stesso. A ridosso del Grande Raccordo Anulare, tra disagio, criminalità, povertà e mancanza di lavoro, si lotta ogni giorno per sopravvivere.

Dentro case popolari fatiscenti, baracche improvvisate e spazi occupati, cittadini italiani e stranieri condividono la loro amara esistenza. Ma a loro chi ci pensa? Se lo Stato è assente, chi li aiuta?

Mirko Frezza, con un passato burrascoso alle spalle, dopo il carcere trova una nuova dimensione come attore nel cinema. Segnato da una vita difficile, diventa interprete di se stesso e della sua condizione umana. Una metamorfosi che abbraccia anche il suo quartiere. Nominato presidente del comitato di Casale Caletto, si mette al servizio degli ultimi e diventa simbolo del riscatto sociale.

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA