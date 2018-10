“Harrow”, dal 5 ottobre la nuova serie del medico patologo su FoxCrime

Un patologo forense di fama internazionale molto sui generis, che riporta in tv la figura del medico legale dopo tanti illustri predecessori: “ Harrow ” è la nuova serie crime in prima assoluta da 5 ottobre alle 21:00 su FoxCrime (Sky, 116) e prende il titolo dal suo affascinante e carismatico protagonista, Daniel Harrow (Ioan Gruffud uno dei protagonisti de “ I Fantastici 4 ” ).



Fra le tante peculiarità di Harrow, il nostro protagonista è un cinefilo incallito e con i piedi sul lettino autoptico si proietta capolavori western - « non si disturba mai chi guarda Mezzogiorno di fuoco » risponde seccato - che denotano la sua passione per i personaggi tosti che non si piegano mai e vanno avanti per la loro strada a qualsiasi costo. Lo sceriffo Kane (Gary Cooper), è l'idolo di Harrow: lotta da solo contro un sistema le cui falle permettono di farla franca ai criminali. © RIPRODUZIONE RISERVATA