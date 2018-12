GF Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza, la notte della verità: «L'ho provato davvero»

Stefano Sala a Benedetta Mazza: «L'ho provato davvero». Nella notte, a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip, il modello milanese avrebbe vuotato il sacco e avrebbe confessato a Benedetta i suoi veri sentimenti. Per tanti fan, i due gieffini rappresentano una coppia. E ora il modello avrebbe fatto chiarezza una volta per tutte.

Come riporta Gossip e tv, Stefano Sala avrebbe detto a Benedetta Mazza: «Noi siamo partiti in questa avventura insieme perché sapevano sin da subito che saremmo stati dei concorrenti del Gf Vip ed eravamo felicissimi. Eravamo già amici, ma non così tanto.

Il nostro rapporto è diventato più stretto qui. Ne abbiamo combinate di tutti i colori, anche se alla fine non è successo nulla. Quello che ho dichiarato nei momenti più belli, l’ho provato veramente. Spero che tu capisca la mia sincerità».

E poi avrebbe concluso: «E una volta che avrò risolto i miei problemi (non so se li risolverò), chi lo sa, ci rivedremo. L’importante è quello che provo per te, la nostra grande amicizia. Sei una grande persona». Le tenere parole avrebbero commosso Benedetta. Se sono rose...

