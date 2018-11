Grande Fratello Vip, Jane Alexander eliminata. Martina, Walter e Stefano in nomination. Monte secondo finalista

Nuova puntata del Grande Fratello Vip 3 e nuova diretta per Leggo.it. Il GfVip torna in onda questa sera alle 21,30 circa. Questa sera la sfida al televoto è tra Walter Nudo o Jane Alexander, candidati all'eliminazine. Con il secondo appuntamento della settimana con il Grande Fratello 2018, il reality si avvia verso la fine, e si ha già il nome della prima finalista. Insieme ad Alfonso Signorini, Ilary Balsi condurrà la dodicesima puntata del programma che sarà ricca di eventi ed ospiti.

Dopo la notizia del presunto tradimento del fidanzato Pierluigi Gollini, Giulia Provvedi avrà occasione di incontrare Deianira Marzano, l’influencer che ha scatenato lo scomodo gossip. La showgirl Justine Mattera farà invece un’incursione nel reality con il compito di fare una sorpresa ad un concorrente. Silvia Provvedi è la prima finalista, ma nella puntata di oggi il pubblico sarà chiamato a fare la seconda scelta di un concorrente per la finale.



21.41 La puntata si apre con Ilary Blasi con un sexy mini dress nero e dei maxy stivali di vernice rosse. Immancabile la sua parrucca che l'ha accompagnata per tutta l'edizione del Grande Fratello Vip 3 tornata bionda dopo le scorse puntate.

21.44. Dalla caverna Ilary annuncia la reunion con gli altri inquilini della casa e a ricontrarsi sono Francesco Monte e Giulia Salemi, tra gli altri, che si abbracciano appassionatamente e si baciano davanti a tutti proprio durante la diretta. Subito dopo la conduttrice mostra come tutti hanno trascorso i giorni da separati.

21.50 Ilary comunica a Giulia Provvedi che il programma ha ricevuto una diffida e non può parlare della sua storia d'amore con il fidanzato. Mostra però un post su Instagram in cui lui sembra smentire i gossip sul tradimento.

21.58 In casa sta per entrare Justine Mattera in "aiuto" dell'amica Jane, in merito alla crisi avuta nella casa con il fidanzato. La stessa Jane, che non si sbilancia in merito al futuro con Gian Marco ammette: «È evidente che il mio interesse è altrove».

22.00 Justine Mattera entra nella casa e "rimprovera" Jane dicendole che avrebbe potuto pensare un po' di più alle sue azioni. Le due, molto amiche, si sono confrontate e anahce se Justine le dice che la spalleggerà in tutte le sue decisioni la invita a fare i conti con la realtà, cosa che sarà chiamata a fare quando uscirà. Justine racconta di aver incontrato Gian Marco e di averlo visto sconvolto. Poi le due si salutano e quando Signorini chiede alla Mattera la sua impressione a rguardo lei replica: «Credo che qui dentro si viva come in una favola, ma la vita reale è diversa».

22.20 Sorpresa per Walter Nudo nella casa un videomessaggio del fratello direttamente dalla California. I due sono molto legati e nel messaggi il fratello lo rassiura dicendo che tutti stanno bene e lo invita a non mollare e a continuare nella sua avventura nel reality. Walter si commuove in diretta e confessa che i due si vedono molto di rado, cercando di vedersi almeno una volta l'anno con tutte le loro famiglie.

22.27. Martina e Andrea vanno in confessionale, sotto richiesta dei due nominati e di Ilary Blasi, in attesa di sapere chi dei due uscirà dalla casa. Il concorrente che abbandona la casa in modo definitivo è Jane Alexander.

22.40. Scherzo in diretta a Giulia Salemi. Il Grande Fratello le fa credere che tra Francesco Monte e Ivan Cattaneo ci sia stato un bacio molto intimo. Giulia sorride in diretta, nonostante le provocazioni di Alfonso Signorini. Quando la Salemi torna dagli altri inquilini racconta a Francesco di aver visto un video di Ivan in cui lui dice di essersi innamorato di lui e che l'amore sia corrisposto. Monte, consapevole dello scherzo, le fa credere che è tutto vero.

23.00. Ivan Cattaneo entra in casa e finge di essere scosso da questo sentimento che lo lega a Francesco e durante il Freeze lo bacia appassionatamente. Ma Ilary alla fine svela che è tutto uno scherzo.

23.11. Ilary Blasi chiama alcuni concorrenti a scegliere il secondo finalista. Martina, Walter, Giulia, Francesco e Stefano devono dire chi tra loro non merita la finale e Monte resta come la persona che merita la finale almeno per i compagni della caverna. La stessa cosa viene fatto dal gruppo di persoe che sono rimaste nella Casa e vince Giulia.

23.41. Iniziail gioco con due squadre. Non ci saranno le classiche nomination, annuncia Ilary, ma le persone che andranno in nomination, saranno i perdenti della prova ad esclusione di Monte, Salemi e Silvia Provvedi.

23.54. Andrea e Giulia sono chiamati a nominare una persona della squadra avversaria e il loro nome è Martina che diventa la prima candidata al televoto.

00.03. Stefano e Benedetta si confrontano in merito alla loro simpatia nata all'interno della casa del Grande Fratello.

00.13. Al rientro in studio Lory Del Santo e Silvia Provvedi discutono. Silvia accusa la Del Santo di dire delle cose nel confessionale e poi di ritrattare, ma Lory si difende cercando di spiegare parole che sono state fraintese nel corso del video andato in onda. In studio anche Ilary e Alfonso commentano la lite tra gli inquilini: «Ci sono volute 12 puntate ma alla fine è stata smascherata», afferma la conduttrice e Signorini incalza affermando che probabilmente anche gli altri abitanti della casa avevano notato l'incoerenza di Lory e ora si stanno sfogando.

00.16. Il Grande Fratello fa una sorpresa a Benedetta Mazza, dentro la casa le fa trovare un regalo da parte della sorella Isotta a cui è molto legata. Nel frattempo entra la mamma di Benedetta che la incoraggia nel percorso che sta facendo.

00.25. Seconda prova valida per la nomination. Si sfidano le squadre composte una da Silvia Provvedi e Benedetta Mazza e l'altra tra Giulia Provvedi e Martina.

00.32. In studio arriva l'eliminata Jane Alexander. Intervistata da Ilary ammette di essere in parte spaventata e di aver bisogno di fare chiarezza. Poi in diretta l'incontro con Elia e il bacio appassionato tra i due.

00.38. Silvia e Benedetta fanno il nome del secondo vip che andrà in nomination, ovvero Walter, motivandolo escludendo le persone a loro più care nel gioco.

00.47. Andrea e Lory in una squadra, Stefano e Martina in un'altra si sfidano nell'ultima prova, la terza che decreterà l'ultima nomination della serata. La Del Santo e Mainardi vincono la prova e nominano Stefano, il terzo concorrente a rischiare l'eliminazione.

01.06. Ilary in studio spoglia le schede firmate dai concorrenti con il nome del secondo finalista del reality. La scelta era tra Giulia Salemi e Francesco Monte, e gli inquilini hanno stabilito che insieme a Silvia Provvedi alla finale del 10 dicembre ci sarà Francesco.

Ultimo aggiornamento: 23 Novembre, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA