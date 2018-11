Grande Fratello Vip, Francesco Monte raccomandato? Alfonso Signorini: «Non lo conosco»

Da circa una settimana "Striscia la notizia" prende in giro Alfonso Signorini, opinionista del GF. L’accusa è quella di avere un occhio di riguardo, durante il Grande Fratello Vip, per il recluso Francesco Monte, ex tronista, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex naufrago eliminato dall’Isola dei Famosi in seguito all’ormai celebre canna gate fatto scoppiare in diretta da Eva Henger.

Signorini è stato "interrogato" a riguardo durante la trasmissione “Cr4 La repubblica delle donne”, condotta da Piero Chiambretti su Rete Quattro. Chiambretti ha mostrato gli spezzoni di “Striscia”: il tg satirico di Antonio Ricci motiva le accuse rimandando in onda una puntata del reality in cui Signorini augura a Monte di arrivare alla fine del gioco e quella in cui lo decreta vincitore della guerra di “sederini” con altri due coinquilini contro il volere delle giudici Lory Del Santo, Jane Alexandre e Lisa Fusco.

Signorini è caduto dalle nuvole: “Io mi faccio una risata. Come faccio a essere suo protettore? Non l’ho mai visto, non lo conosco. Non è il mio tipo perché ha le gambe a X. Anche quando stava con Cecilia non l’ho mai visto, non sono mai uscito una volta con lui. Quando è entrato nella casa gli ho detto: “Visto che non finisci mai un reality, ti auguro di finirne uno…”. Chiambretti gli ha obbiettato che quando Antonio Ricci prende di mira qualcuno (nei servizi lo chiama “anziana badessa”) c’è sempre un motivo e Signorini gli ha risposto ridendo che lui non conosce il motivo dell'attacco mediatico, ma che lo chiederanno a Ricci o lo scopriranno insieme.



