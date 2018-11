Grande Fratello Vip 2018, Signorini svela a Silvia Provvedi la relazione tra Argento e Corona, lei lo fredda: «Se lo può tenere»

Caschetto nero e abito gold Ilary Blasi entra nella casa del Grande Fratello Vip 2018 insieme ad Alfonso Signorini. La diretta, che stiamo seguendo su Leggo.it, parte subito con il botto. Signorini ha 150 secondi per raccontare qualche gossip ai concorrenti, come ad esempio quello a Silvia Provvedi sulla relazione d'amore appena nata tra Fabrizio Corona e Asia Argento. L'ex di Corona però lo fredda.

Si parte subito con Fabio Basile: «La tua ex fidanzata ti aspetta fuori», poi è il momento di Nudo: «Caro Walter devi sapere che la mamma di Giulia Salemi è molto presa da te, le piaci un casino, appena esci ti vuole saltare addosso. C'è poi una bionda in particolare che ti ama alla follia, presto ne sapremo qualcosa».

Poi è il momento di Silvia Provedi. Signorini le mostra la copertina di Chi che in questi giorni ha infiammato il mondo del gossip: «Cara Silvia, questa settimana è uscita una copertina con Fabrizio Corona, si è consolato in fretta tra le braccia di Asia Argento». La risposta di Silvia però non lascia dubbi:«Se lo può tenere». Caso chiuso.

Ultimo aggiornamento: 9 Novembre, 00:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA