Grande fratello vip, al via la terza edizione: tutti concorrenti entrati nella casa

Telecamere accese sulla casa del GF Vip. La maratona televisiva, giunta alla terza edizione, ha inizio dagli Studios di Cinecittà col conto alla rovescia e i fumogeni che accolgono la passerella della padrona Ilary Blasi, abito nero, scollato al centro e nuovo taglio di capelli.Torna come opinionista, il direttore di Chi, Alfonso Signorini ed il commento irriverente della Gialappa’s band. Il primo Vip a solcare la porta della Casa è l’attrice, premiata col David di Donatello,, indimenticata interprete del cult Borotalco di Carlo Verdone, che si definisce “sana di mente” e non in cerca di avventure. Secondo concorrente è, modello ex-fidanzato di Cecilia Rodriguez, partecipante nel 2017, deciso al “cambiamento, per un nuovo inizio”.Terza ad entrare Giulia Salemi, introdotta da Ilary Blasi, col video del red carpet scandalo che fece alla Mostra del Cinema di Venezia. Clip che Salemi, appena entra nella casa, riferisce di non aver gradito. Intanto nella Caverna della Casa, domenica sera, sono già entrati tre vip, il comico romano Maurizio Battista, le sorelle modenesi, conosciute col nome di Donatella e l’attore Walter Nudo, già vincitore di un altro reality, L’Isola dei Famosi.Entrano insieme invece,, l’attrice cattiva di Elisa di Rivombrosa e lo chefche nella casa farebbe “polpette per tutti”. Escono dalla caverna ed entrano nella Casa le Donatella, entrambi con abiti aderenti in pelle nera. Una delle due, Silvia, è stata fidanzata con Fabrizio Corona, “di un uomo piccolo così non ne parlo più” ha risposto ad una domanda di Signorini.E’ il turno di, ex-velino di Striscia la Notizia, modello internazionale, atteso sul carpet dalle Donatella con cui fa l’ingresso. A seguire il cantante, popolare negli anni Ottanta, che si definisce "leggendario e star, perché l'autostima fa sempre bene" dice con ironia sul tappeto rosso davanti alla porta della Casa. Campione olimpico a Rio 2016, il judoka, appena rientrato dal campionato del mondo, entra a Cinecittà, con tanta adrenalina insieme a due concorrenti:, modella curvy, partecipante a Miss Italia 2008, che si definisce “tanta, non grassa” e, conduttrice di Meteo.it, aspirante showgirl in tv o “donna in carriera” dice nella scheda video del GF Vip.E' il momento classico della, un must del GF. I primi a bagnarsi in costume, dopo il gioco dal quale sono usciti coperti di vernice colorata, sono Monte, Salemi e una delle Donatella. Il prossimo atteso Vip è, presentatore tv noto negli Anni Novanta, oggi opinionista Mediaset, noto col soprannome di Merolone. "E' solo un gossip" risponde alla domanda maliziosa di Signorini. Ilary Blasi chiama la "soubrettina più bassa d'Italia",, per il prossimo ingresso. Celebre sul web, con tanto di notizia pubblicata su Le Figaro, per la spaccata durante una diretta su Rai1 che le è costata la rottura del gomito. A quasi mezzanotte, non sono ancora entrati tutti gli inquilini della casa. Tocca al modello,, si definisce "mammo" perché gestisce completamente la bimba, seguito da, veejay di Mtv, molto noto negli anni Novanta. Entrambi i sex symbol, attendono sul carpet di Cinecittà la nobile romana, la, che fa il suo ingresso su una poltrona-trono scortata da bodyguard, "molto low profile" dice a Signorini la Marchesa.All'appello mancano solo i cavernicoli,. Il modello-attore canadese, parla di sé stesso come un albero, la palma, perché "cerco di essere più flessibile nella vita e meno rigido come la quercia". Spogliarello per Nudo e giacca leopardata in stile animalier per il comico romano, che varcano la porta rossa della casa. Cinque minuti dopo la mezzanotte Ilary Blasi comunica che non ci saranno più ingressi nella Casa e divide i Vip in due gruppi, blu e rossi per affrontare la prima prova corale. Chi perde passerà la settimana nella Caverna.