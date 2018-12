Grande Fratello Vip, Cecchi Paone scrive a Silvia Provvedi: «Non sei una fallita, voglio rivederti»

Ultimo aggiornamento: 20:54

«Non sei una fallita, non vedo l'ora di rivederti», sono le parole scritte daa poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip.La lettera, pubblicata sull'ultimo numero del settimanale "Di Più", è rivolta acon cui aveva litigato in puntata. Il divulgatore scientifico aveva offeso lei e la sorella gemella Giulia, del duo, giudicandole poco acculturate, ma soprattutto aveva fatto allusioni alla relazione della ragazza con«Se ho litigato con te - chiarisce ora nella missiva - è solo perché volevo richiamare l’attenzione di giovani e famiglie sul fatto che certe situazioni non si dovrebbero nemmeno rischiare. Da certe persone bisogna stare alla larga. Se si evitano certi ambienti si evitano anche quelle che le nonne definivano “cattive compagnie”. Io insistevo sul fatto che i personaggi pubblici come te, come me, hanno dei doveri e delle responsabilità a proposito di come si comportano».ha scritto su suggerimento diil judoka amico di entrambi. «Sei una ragazza che ha tutti i numeri per fare bene, per emergere, per diventare una buona moglie e una madre perfetta. Leggendo questa lettera spero che tu abbia capito che non era mia intenzione litigare, che desideravo semplicemente scuoterti come un fratello maggiore», ha aggiunto il giornalista e conduttore.