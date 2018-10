Antonella Mosetti e Maria Monsè, lite furiosa al ristorante. «Sono volati stracci e insulti»

Maria Monsè entrata al Grande Fratello Vip a reality in corso, ma sembra proprio che prima della reclusione volontaria all’interno della casa di Cinecittà abbia avuto una lite con “insulti e urla” con Antonella Mosetti, ex stellina di “Non è la rai” e anche lei ex gieffina assieme alla figlia Asia Nucciatelli.

Il luogo del misfatto sarebbe stato un ristorante della Capitale: “Sono volati stracci, insulti, urla, e ringraziate Dio se non san volati anche bicchieri e tavolini – fa sapere la rubrica “Sussurri e Grida” di Ivan Rota per “Novella2000” - tra Antonella Mosetti e Maria Monsè all'apertura del ristorante Clorofilla, vicino Campo de' Fiori a Roma, dove tra gli ospiti c'erano Sandra Milo e Giacomo Urtis che festeggiava il compleanno”.

Il parapiglia si sarebbe scatenato a fine serata: “Verso la fine della serata, quando gli ospiti iniziavano a scemare, sono partite parolone e parolacce, La Monsè è uscita dal locale col marito Salvatore Paravia e la Mosetti li ha raggiunti fuori, continuando a sbraitare, davvero fuori dai gangheri. Tanto che Maria impaurita chiedeva al marito di intervenire e Antonella veniva tranquillizzata dall'amico. Il motivo? Top secret”.



