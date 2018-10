Grande Fratello Vip 2018, nella puntata di lunedì entra un nuovo concorrente: ecco chi sarà

Al Grande Fratello Vip 2018 sta per entrare un nuovo concorrente. Nella prossima puntata di lunedì 8 ottobre il cast della Casa più famosa d'Italia si arricchirà di un altro personaggio e l'annuncio ufficiale è stato dato da uno spot andato in onda su Canale 5. Chi sarà? I rumors non sembrano avere dubbi e, in qualche modo, darebbero anche un senso al recente post su Instagram di Massimo Boldi.

Cosa c'entra Massimo Boldi con il Grande Fratello Vip 2018? Vi starete chiedendo tutti. In effetti poco se non per la curiosa coincidenza nei tempi. Il nome nuove sembra essere quello di Taylor Mega, la modella che qualche mese fa ebbe un flirt con Flavio Briatore e che è misteriosamente apparsa sull'account dell'attore

In realtà la foto di Taylor Mega sul profilo Instagram di Massimo Boldi è stata rimossa, alimentando ulteriormente il giallo sui chi e perché abbia pubblicato quell'immagine. Nel frattempo, in attesa della conferma del sui ingresso nella Casa, il web e i social non sembrano gradire molto la scelta.



Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre, 09:05

