Grande Fratello Vip 2018, Jane Alexander e quella misteriosa benda sull'occhio

Ultimo aggiornamento: 02:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante la finale delin molti si sono chiesti come maiindossasse una benda nera sull'occhio. Sta lanciando una nuova moda? La verità è molto più semplice.Durante l'intro della trasmissione, i telespettatori sono rimasti colpiti dalla benda sull'occhio sinistro indossata da Jane, ed è stata la stessa attrice a spiegare il motivo sui social. Fortunatamente non si tratta di nulla di grave, ma di un leggero fastidio :“Ho un occhio appiccicato, ma per ora fa meno male di ieri, per fortuna”. A sdrammatizzare il tutto ci ha pensato ancehche sulle sue Instagram Stories ha voluto presentare: « direttamente dai Pirata dei Caraibi ecco a voi il Capitano Jane». I due sono affiatatissimi segno che la relazione fuori la casa del Grande Fratello procede a gonfie vele.