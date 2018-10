Grande Fratello Vip 2018, Fabrizio Corona litiga con Ilary Blasi: «Sei stata tradita da tuo marito». La replica «Ti rendi conto di quello che mi hai fatto 13 anni fa?»

QUI IL VIDEO DEL BOTTA E RISPOSTA

Arriva la resa dei conti al Grande Fratello Vip tradopo il confronto tra l'ex re dei paparazzi e Silvia Provvedi. I due hanno un conto in sospeso. La conduttrice gli ricorda quello che Corona le ha fatto poco prima di sposarsi.«Ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa. Tu giochi con i sentimenti, come hai fatto con Silvia. L'hai offesa e umiliata», dice Ilary in diretta. E lui alza il tono della voce: «Quello che ha scritto tuo marito è una caz***. Capita di essere traditi un mese prima del matrimonio».«Il caciottaro sei tu. Hai messo in scena tutto quel teatrino e lo hai fatto in un momento in cui mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio. Ti devi prendere la responsabilità di quello che fai. Quello che sei lo ha capito tutta Italia, chiudetemi il collegamento», la replica di Ilary, visibilmente innervosita ma soddisfatta.Fabrizio Corona resta fuori dalla porta rossa e continua a urlare contro il reality. Il pubblico acclamae si abbandona in un lungo applauso.