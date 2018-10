Grande Fratello Vip 2018, Ilary Blasi asfalta Fabrizio Corona: «Le sue parole lasciano il tempo che trovano, cambia idea ogni 20 secondi»

Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre, 00:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che tranon scorra buon sangue è cosa nota. Dopo gli attacchi via Instagran di Corona in cui la definisce "caciottara", arriva la nuova bordata della moglie di Totti. Durante la quarta puntata, la Blasi difendee asfalta Fabrizio Corona: «Le sue parole lasciano il tempo che trovano, cambia idea ogni 20 secondi».Ma andiamo con ordine. Durante la diretta la Blasi chiede di poter parlare con Giulia e Silvia Provvedi e mostra un video della madre a Mattino 5 che parla della separazione con Corona: «Quello che ha detto mia mamma - risponde Silvia - è tutto vero, ma non ho voglia di continuare a parlarne. Il dolore che mi ha creato quella persona è grande. Mia madre mi ha visto soffrire molto. Per me qui è un nuovo inizio». «Ovviamente Corona - dice la Blasi senza crederci molto - può venire qui a replicare quando vuole» Poi la prima stoccata: «se non verrà ce ne faremo una ragione, come abbiamo fatto negli ultimi due anni».Signorini anticipa che mercoledì su Chi ci sarà un'intervista a Fabrizio Corona, ma la Blasi sembra essere poco interessata, Signorini prova a difendere la sua rivista ma Ilary è fermissima: «Alfonso, sinceramente le interviste, lettere e tweet di Corona lasciano il tempo che trovano visto che cambia idea ogni 20 secondi, quindi può venire di persona, per me argomento chiuso, andiamo avanti».