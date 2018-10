Grande Fratello Vip 2018, quarta puntata: In nomination Eleonora Giorgi, Elia Fongaro, La Marchesa e Lory Del Santo

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018 ha riservato diversi colpi di scena. Oltre all'ingresso di Cristiano Malgioglio che ha sparato a zero su tutti gli inquilini della casa e su Ivan Cattaneo, c'è stata la lite furiosa tra la Marchesa D'Aragona e la contessa Patrizia De Blanck. In nomination Eleonora Giorgi, Elia Fongaro, La Marchesa e Lory Del Santo. E ancora Ilary Blasi che sostiene Silvia Provvedi e asfalta Fabrizio Corona e Silvia Salemi che risponde a tono a Cecilia Rodriguez. L'eliminato della settimana è Enrico SIlvestrin, mentre in nomination vanno: Eleonora Giorgi, Elia Fongaro, La Marchesa e Lory Del Santo.

LEGGI ANCHE Lite furiosa tra Patrizia De Blanck e la Marchesa D'Aragona: «Avvocati, procedete contro questa poveraccia»

01.20 In nomination Eleonora Giorgi, Elia Fongaro, La Marchesa e Lory Del Santo. Per Mancanza di tempo vedremo Enrico Silvestrin la prossima puntata.

01.11 Prima di procedere con le nomination Alfonso Signorini bacchetta la Giorgi perchè in settimana ha parlato in modo poco carino di Benedetta Mazza. «Sono stata mal interpretata, mi scuso se ho offeso qualcuno». Poi nomina la Marchesa, che ricambia. Stefano fa il nome di Elia.

00.52 Si torna alle nomination. Jane nomina Eleonora. Fabio nomina Lory del Santo, stesso nome anche per Martina. Benedetta ed Elia nominano Eleonora Giorgi. Walter Nundo nomina Martina

00.37 In studio arriva Maurizio Battista che spiega i motivi del suo abbandono: «Mi dispiace per essere andato via, ma non me ne pento». Per una formalità bisogna aprire il bussolotto e incredibilmente all'interno c'è il messaggio "rientra in gioco". «Volete sapere una cosa - chiede Battista - quello è il bussolloto che aveva scartato Lisa Fusco»

00.34 Si torna alle Nomination: Andrea nomina Elia, Giulia invece Jane. Ivan Cattaneo nomina Francesco Monte

00.20 Una litigata in piena regola le due donne arrivano quasi alle mani . Per saperne di più leggete qui.

00.13 Patrizia De Blanck è in confessionale per parlare della Marchesa e dei suoi titoli nobiliari. Prima viene mostrato alla Marchesa un video con tutte le accuse dall'esterno: «Autorizzo mia figlia e miei legali a procedere contro queste accuse - poi rivolgendosi allo studio - Pensavo che il Grande Fratello Vip mi tutelasse, questa cosa la trovo scadente e di cattivo gusto». Nasce un diverbio anche con la Giorgi: «ma che lavoro fai?» e la Marchesa risponde: «Ah ridicola, che non sei niente ancora parli di Borotalco». Poi entra la De Blanck: «La diffamazione a mezzo stampa è un reato penale, non è questa la sede. Non ho mai fatto la massaggiatrice»

23.54 Non c'è pace per Giulia Salemi, si torna a parlare dell'affaire Monte. La mamma della Salemi entrerà nella casa per parlare con Francesco, Giulia vedrà tutto in un'altra stanza. Fariba Tehrani parla a Monte attraverso un vetro dicendogli che crede nella buona fede di Francesco chiedendogli solo di andarle incontro, senza cercare lo scontro. La donna consiglia anche di provare a distaccarsi un attimo dalla ragazza per cercare di capire cosa ci sia davvero tra loro. Giulia non riesce a incontrare la mamma.

22.40 Momento nomination. Le donne faranno nomination segreta, gli uomini invece palesi. Iniziano le Donatella che fanno il nome di Elia. Anche Monte vota Elia. Lory Del Santo fa il nome della Marchesa.

23.36 Si smorza la tensione con un giochine che coinvolge la Marchesa e Malgioglio.

23.19 Dopo la prova settimanale, la Blasi chiede di poter parlare con Giulia e Silvia Provvedi e mostra un video della madre a Mattino 5 che parla della separazione con Corona «Quello che ha detto mia mamma è tutto vero, ma non ho voglia di continuare a parlarne. Il dolore che mi ha creato quella persona è grande. Mia madre mi ha visto soffrire molto. Per me qui è un nuovo inizio». Signorini anticipa che mercoledì su Chi ci sarà un'intervista a Fabrizio Corona, ma la Blasi sembra essere poco interessata: «Ovviamente Corona può venire qui a replicare quando vuole, e se non verrà ce ne faremo una ragione, come abbiamo fatto negli ultimi due anni», Signorini prova a difendere la sua rivista ma Ilary è fermissima: «Le parole di Corona lasciano il tempo che trovano visto che cambia idea ogni 20 secondi».

23.00 E' il momento del verdetto. Tra Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin a lasciare la casa è Enrico Silvestrin.

22.48 Ivan, Eleonora e Lory in confessionale. Tornano le allegre comari, il filmato mostra Eleonora Giorgi infatuata di Stefano Sala. Il Gf le fa uno scherzo e organizza un a cenetta romantica, ma a interrompere questo momento il figlio della Giorgi, Paolo Ciavarro.

22.33 Enrico Silvestrin deve andare nella stanza dei led. Appare la sua casa e i video della settimana in cui ha parlato della morte della mamma, del periodo buio per mancanza di lavoro e del rapporto con la sua compagna: «mi è stata vicina negli anni più infami della mia vita». A sorpresa entra Federica, Silvestrin la bacia e si commuove.

22.20 Malgioglio entra in casa con i concorrenti freezzati. Malgioglio parla con i concorrenti e dà consigli a tutti. Per saperne di più leggete qui.

22.14 televoto chiuso. Il primo Vip che si salva è Ivan Cattaneo.

22.08 Cristiano Malgioglio entra in caverna, per lui oltre ritrovare alcuni suoi album storici, ritrova il castigatore.

22.01 Giulia smentisce categoricamente: «non ci ho mai provato con nessuno, non è nella mia indole. Io non ci provo mai con i ragazzi fidanzati. Tra me e Francesco c'è una simaptia che sta crescendo ma non parte solo da me. Io non mai giudicato lei nè quello che ha fatto. Ho sempre avuto massimo rispetto e belle parole per Cecilia». Sia la Blasi che Signorini provano a stuzzare anche Francesco Monte in merito che però smonta tutto «Non ho niente da commentare». OPerazione acchiappa ascolti attraverso i Rodriguez fallita!

21.58 E' il momento di mostrare cosa ha detto Cecilia Rodriguez in un intervento a Casa Signorini a proposito di Giulia Salemi e Francesco Monte. Giulia viene invitata ad andare in confessionale e sente Cecilia dire: «Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato mio fratello Jeremias Rodiguez, Francesco e si è messa in mezzo anche con Andrea Iannone. Allora io dico che questa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi modo… Non so se vuole fare la nuova Belen, ma insomma uno, due e tre. La madre è andata a dire che Iannone c’ha provato con lei e lei l’ha rifiutato. Insomma lei prima prova con uno, poi due, poi tre vicini alla famiglia. Diciamo che a un certo punto uno si fa un’idea»

21.53 I concorrenti vedo un rvm sui messaggi che si sono scritti in settimana. Ad esempio Silvestrin parlando della Giorgi l'ha definita «un cecchino con su scritto Crocerossina».

21.46 L'avevamo anticipato anche noi di Leggo.it, questa sera entrerà in casa la contessa Patrizia De Blanck per chiarire la "situazione nobiliare" della Marchesa D'Aragona. La Blasi si collega con gli inquilini della casa, per parlare dell'abbandono di Maurizio Battista.

21.45 Con valigia rossa abbinata all'outfit c'è Cristiano Malgioglio: «Il mio Grande Fratello non finisce qui, ho bisogno di parlare con i ragazzi, grazie per avermi invitato, voglio smuovere questi ragazzi».

21:39 Ilary Blasi conduce la quarta puntata, anche questa sera indossa la parrucca , niente capelli lunghi ma un bob corto biondissimo.



In nomination Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin, ma ci sarà spazio anche per parlare dell'abbandono del comico romano Battista. Poco fa sul'account twitter del Grande Fratello è arrivata la comunicazione sulla presunta bestemmia di uno dei concorrenti del Grande Fratello: «Dopo attenta verifica - si legge - #GFVIP comunica che nessun concorrente ha pronunciato alcuna espressione ingiuriosa contraria al regolamento e alla morale». Caso chiuso.



Dopo attenta verifica #GFVIP comunica che nessun concorrente ha pronunciato alcuna espressione ingiuriosa contraria al regolamento e alla morale. — Grande Fratello (@GrandeFratello) 15 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA