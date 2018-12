GfVip, lite furiosa nella casa: tutti contro Francesco Monte. «Fai sul serio o scherzi?»

Grande Fratello Vip, tutti contro Francesco Monte. A 48 ore dalla semifinale di lunedì 3 dicembre e a poco più di una settimana dalla finalissima del 10, i nervi degli inquilini della Casa sono sempre più tesi. E gli equilibri cambiano velocemente. Finora infatti Francesco Monte era stato il compagno d'avventura più amato, tanto da essere votato dai suoi colleghi come secondo finalista. Ma ora le cose sembrerebbero cambiate e tutto sarebbe partito da uno scherzo.

Come riporta Il Tempo, Francesco Monte, Silvia Provvedi, Stefano Sala e Andrea Mainardi sono stati in suite e l'ex tronista avrebbe convinto gli inquilini a fare uno scherzo a Giulia Salemi, dicendole che una ballerina lo aveva baciato.

I ragazzi recitano il copione a dovere e il gioco va in porto. Giulia Salemi si preoccupa, fino a quando non le dicono che è uno scherzo e tutti si tranquillizzano. Tutti fatta eccezione per Francesco Monte che sarebbe andato su tutte le furie per il fatto che Giulia avesse creduto al fatto che l'avesse tradita. «È una questione di fiducia tra due persone che si frequentano - avrebbe detto Monte -. Tu Giulia sei facilmente condizionabile..».

Gli altri inquilini sarebbero rimasti esterrefatti dal comportamento di Monte. E così alla fine Andrea Mainardi sarebbe sbottato: «Tu stasera vuoi litigare apposta». E gli avrebbe fatto eco Silvia Provvedi: «Ma stai bene? Sei serio o stai scherzando?». A quel punto, Monte avrebbe preso la palla al balzo e avrebbe risposto: «Ho fatto il doppio scherzo». Ma i coinquilini non ci credono e Mainardi avrebbe concluso dicendo a Giulia Salemi: «Io e te sappiamo… chiudiamo ma…». E lei: «Esatto, respect...».

Ultimo aggiornamento: 15:04

