Grande Fratello, ex concorrente segnalata alla polizia: «Troppo hot per il parco giochi»

Grande Fratello, brutta avventura per un'ex concorrente che è stata fermata dalla polizia. La notizia è stata rivelata da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. L'ex gieffina sarebbe stata segnalata alle autorità mentre girava un filmato proprio per Pomeriggio 5. Ma ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE Corona, ossessione Ilary Blasi: «Boicottatela su Instagram». Ma lei guadagna 25mila follower

A essere stata fermata dalla polizia sarebbe stata Floriana Messina, ex concorrente del Grande Fratello 12. La sexy mora stava girando un video in un parco romano. Ma quando si è avvicinata alle giostre sarebbero iniziati i guai. Floriana - strizzata in un abitino hot che metteva in evidenza il décolleté da urlo - sarebbe voluta salire sui giochi dei bambini. Ma le mamme presenti avrebbero chiamato la polizia. «Le signore - avrebbe raccontato Floriana Messina a Pomeriggio 5 - mi hanno allontanata perché hanno detto che ero troppo scollata. Sono arrivati gli agenti, ma non è successo niente».

Chiosa la discussione Valerio Merola, ospite oggi di Barbara D'Urso. «Le donne devono essere libere di vestirsi come vogliono. E poi - conclude scherzando - per gli agenti chiamati per Floriana sarà stato l'intervento più bello».



Ultimo aggiornamento: 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA