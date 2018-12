Gomorra 4, tra finanza e donne di mafia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“‘A battaglia è fernuta”, dice Genny Savastano, affacciato su una terrazza che domina Napoli, sul set dell’ultima puntata della quarta stagione di Gomorra, la serie Sky ispirata al romanzo di Roberto Saviano. “La battaglia è finita”: non tanto quella di camorra, che nei nuovi episodi, attesi a marzo, continuerà per mano dei brutali “confederati”, quanto quella dello stesso Genny, gangster e padre di famiglia, contro se stesso.“La caratteristica di questa stagione sarà lo spaesamento che colpirà alcuni personaggi, improvvisamente consapevoli di quel che sono diventati - ha spiegato il produttore Cattleya Riccardo Tozzi, aprendo ai giornalisti il set napoletano della serie - Sarà una stagione emozionante. A tratti molto commovente”. Che la battaglia interiore del giovane camorrista sia vinta o no, la quarta stagione di Gomorra, ha chiarito Nils Hartmann, non sarà l’ultima: “Stiamo lavorando alla quinta - ha annunciato il direttore originali di Sky - finché c’è materiale andremo avanti”.Non è un mistero che per Sky, al lavoro anche sulla serie “in sviluppo” di Saviano su Gheddafi, ci sia stato “un prima e un dopo Gomorra”. Tra i prodotti tv più amati in Italia, con un pubblico in crescita del 3%, Gomorra è stata venduta in più di 190 paesi, conquistando il podio in Francia e raccogliendo consenso univoco dagli Stati Uniti all’India: una gallina dalle uova d’oro, insomma, che nessuno dei produttori - Sky, Cattleya, Fandango e Beta Film - ha voglia di togliere dal pollaio.“Il segreto di Gomorra è nel suo essere fedele a un genere molto rigido, quello del supercrime, senza rinunciare all’approfondimento dei personaggi - ha spiegato la regista Francesca Comencini, per la prima volta in veste di direttrice artistica del progetto - e poi racconta donne pazzesche, mai viste in tv: il ruolo di Patrizia in questa stagione è destinato a crescere”.Certo pesa, e non poco a giudicare dai commenti al vetriolo sui social, l’inevitabile assenza di uno dei protagonisti della serie, Ciro “l’immortale”: uscito di scena nella terza stagione, lo “Iago di Scampia” interpretato da Marco D’Amore si prepara a risorgere al cinema in un prequel dedicato al suo passato, ma non tornerà in tv. Ci tornerà invece lo stesso D’Amore, in veste di regista di due dei dodici episodi di Gomorra, accanto a Claudio Cupellini, Edoardo Rosati, Ciro Visco e Comencini: “Mi sono fatto da parte e ho deciso di assecondare la mia natura - ha detto - Più che un attore io mi sento un autore”.Al posto di Ciro, ha anticipato Comencini, nella quarta stagione faranno il loro ingresso “altri personaggi, legati a un mondo diverso da quello visto finora”. Un nuovo business, quello della finanza londinese, entrerà infatti negli interessi criminali di Savastano: “Il mondo dell’alta finanza ci sarà ma resterà sullo sfondo - ha precisato Tozzi - ci siamo basati come sempre sulla realtà e su vere inchieste giornalistiche, ma l’obiettivo non è fare sociologia. Non pretendiamo di insegnare niente a nessuno”.Non è probabilmente un caso, però, che la serie riprenda un tema, il riciclaggio di denaro nella finanza, già al centro di un intervento tenuto dallo stesso Saviano nel 2016 al Parlamento Europeo: “È un crimine diverso, quello di cui parliamo in questa stagione - ha aggiunto Salvatore Esposito, volto e corpo di Genny Savastano - Criminali che non ti aggrediscono sparandoti, ma le cui azioni possono portarti al suicidio. Eppure le dinamiche umane, mafiose e camorristiche sono sempre le stesse. Se lo vogliono, ti fanno a pezzi”.