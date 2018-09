Giucas Casella sbotta a Domenica Live: «Non volevo mio figlio»

Giucas Casella sbotta in tv contro la madre di suo figlio e urla: “Lei ha detto una sola verità: io non volevo il bambino”. Ma poi, parlando di James (ormai trentenne), dice: “Mi ha fatto un regalo bellissimo”. A Domenica Live, intervistato da Barbara D’Urso, sotto accusa mette Carol, la mamma del ragazzo che era intervenuta la settimana scorsa sottolineando di averlo visto il figlio per 2 volte in 30 anni.

Non è vero che ha visto James solo due volte - sottolinea - E’ una bugiarda, ha detto stupidaggini: ma come fa a dire queste cose?

. Fuori di sè dalla rabbia, Casella si alza e cerca di raccontare gli episodi in cui mamma e figlio si sono incontrati. “La colpa non è mia, è della madre”. Incalzato in studio da Pierluigi Diaco, poi, si alza e sbotta:

Questa visibilità dà fastidio a mio figlio. Come faccio a sottrarmi? Devo per forza rispondere, lei è fuori di testa

.

Carol, ascoltami, ti prego – ha detto Casella rivolgendosi alla donna, a mani giunte davanti alla telecamera - Tu James lo hai visto, è venuto a casa tua. A Roma ti ha portato nella sua università. Carol, dì la verità e parla con James

.

