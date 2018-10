Marchesa d'Aragona, proposta hot a Walter Nudo: «Vuoi dormire con me?»

La marchesa d'Aragona all'attacco? Questa mattina la concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe lanciato una proposta hot a uno degli inquilini della Casa. «Vuoi dormire con me?», avrebbe chiesto, spiazzando il suo referente. Oltre alle polemiche sulla veridicità del suo titolo, negli ultimi giorni si erano rincorse voci su una presunta attrazione di Daniela Del Secco nei confronti di un collega gieffino. E stamattina la domanda hot.

Destinatario delle attenzioni della marchesa è Walter Nudo. L'ex naufrago stava cucinando, quando Daniela Del Secco si è avvicinata. Prima avrebbe parlato della temperatura nella camera da letto, a suo dire, troppo bassa. Poi avrebbe chiesto agli altri inquilini come avessero dormito. Quando Walter risponde di essersi svagliato più di una volta, la marchesa avrebbe lanciato la proposta: «Vuoi dormire nel mio letto? Con me dormiresti bene, non ti svegliresti durante la notte. Ti farei provare la pace degli angeli».

Walter nudo rimane interdetto, ma con galanteria declina l'invito. Insomma, la marchesa sarebbe rimasta a bocca asciutta. Desisterà o tornerà alla carica? Staremo a vedere.

