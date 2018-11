Giulia Salemi, la madre: «Rito magico per Francesco Monte? Ecco cosa ho fatto»

Francesco Monte e Giulia Salemi sono la coppia ufficiale del Grande Fratello Vip, ma qualcuno insinua che la storia d'amore non sia autentica. Per alcuni, invece, c'è lo zampino della madre dell'influencer. Fariba a Pomeriggio 5 chiarisce una volta per tutte cosa c'è dietro il presunto rito magico per fare innamorare i due ragazzi. «In una puntata di Casa Signorini ha bruciato peli pubici di Cecilia Rodriguez, un mozzicone di sigaretta di Francesco e capelli di Giulia Salemi», hanno spiegato in diretta ieri e lei ha ammesso che si è trattato di un copione scatenando l'ira dell'opinionista.

Davanti a Barbara D'Urso e ai suoi fan ha spiegato di aver fatto solo una preghiera: «Doveva essere uno scherzo simpatico, io non sono una strega, ho pregato e basta. C'è tanta gente che scrive cose terribili su di me. La mia preghiera era questa 'Dio se questo ragazzo è la felicità di mia figlia fa che si avvicinino, se le fa del male fa che si allontanino. Io ho pregato per l'amore e per la felicità».

Si sarebbe trattato di uno scherzo, ma questo non è bastato a evitare un nuovo litigio tra Francesco Monte e Giulia Salemi in caverna. La ragazza vorrebbe che lui facesse capire alle sua fan di essere innamorato e di stare bene con lei onde evitare le critiche. Monte però vorrebbe viversi la frequentazione in modo diverso. Nel salotto di Canale 5 la donna conferma, inoltre, che quando aveva 16 anni, la figlia era cotta dell'ex tronista e lo seguiva in discoteca.

