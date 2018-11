Walter Nudo distratto dal seno della Cipriani: «Mi cade l'occhio». E lei: «Se son rose»

L'atteso incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo è finalmente avvenuto durante la diretta della nona puntata. La Cipriani indossa un abito che mette il risalto il suo decollettè che non lascia indifferente nemmeno Walter Nudo che ricordiamo è in astinenza da 12 mesi.

Francesca è emozionatissima: «è da un mese e mezzo che lo seguo tutti i giorni, sento che è la mia anima gemella» confessa a Signorini. I due si incontrano, sul fondo Parigi. Seduti su una panchina Francesca si dichiara: «Ti seguo tutti i giorni e abbiamo molte cose in comune. Mi rivedo in te per quanto riguarda l'interiorità. Mi piacciono pure l'aglio e cipolla». Nudo è senza parole, poi le trova: «ti sto ascoltando - dice Walter - ma se mi cade l'occhio perdonami». Walter è completamente imbambolato davanti alla procacità della Cipriani.

Ilary invita Walter e Francesca a scambiarsi un bacio: «Siamo a Parigi, ci serve un bacio alla francese», ma Walter le rifila un elegantissimo due di picche: «Grazie di essere venuta, mi hai detto delle cose molto belle ma non posso darti un bacio sulle labbra». «Non ci sono rimasta male, Ilary - spiega Francesca - Ognuno deve fare quello che si sente». Ci pensano Ilary e Alfonso a scambiarsi un bacio .



Su Instagram la Cipriani nelle sue Storie posta questo messaggio: «Nonostante fossi emozionatissima, spero si sia capito che i miei sentimenti sono veri, puri. Non è stata una cosa televisiva, e spero davvero di aver occasione una volta fuori dipoterlo conoscere. Buona notte». E poi fa un ulteriore post: «Se son rose...»

Ultimo aggiornamento: 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA