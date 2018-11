GfVip, le anticipazioni: Donatella si separano, ecco chi sarà il primo finalista

Questa sera, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2018: vi raccontiamo le anticipazioni. Nell'undicesima puntata scopriremo chi sarà il primo finalista di questa terza edizione e ci sarà la separazione de le Donatella.

Sono trascorsi più di cinquanta giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 e, a parte gli screzi “amorosi” tra Giulia Salemi e Francesco Monte, il gruppo è sempre più compatto. Questa sera però l’equilibrio potrebbe essere turbato dalla proclamazione del primo finalista che accederà alla puntata del 10 dicembre. Solo un vip infatti andrà direttamente in finale che per i bookmakere sembra essere Walter Nudo. Per gli analisti di Stanleybet.it, invece Ivan Cattaneo va verso l’addio. Il cantante, in nomination con Lory Del Santo, è ultimo sulla lavagna del vincente a quota 25,00 come Benedetta Mazza e Martina Hamdy.

Non mancheranno le imperdibili incursioni della Gialappa’s Band e neppure le sorprese. I Ricchi e poveri e Baby K saranno ospiti del “Gf Show” e per Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi - è giunto il momento di separarsi. Come avvenne lo scorso anno per i fratelli Rodriguez le Donatella diventeranno due singole concorrenti.

Infine, Alessandro Cecchi Paone ha ancora qualcosa da dire agli ex coinquilini dopo il video messaggio di domenica in cui si è scagliato duramente contro i concorrenti.

