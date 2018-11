GfVip, Enrico Silvestrin a Baby K: «Ogni volta che ti esibisci un compositore muore»

Grande Fratello Vip, Enrico Silvestrin di nuovo nell'occhio del ciclone. Dopo le accuse alla produzione del reality condotto da Ilary Blasi di non essere stato microfonato, l'ex vj ne avrebbe fatta un'altra delle sue. In nome dell'ironia o della polemica social, avrebbe fatto un tweet al vetriolo dopo l'esibizione di Baby K al Gf Vip: «Ogni volta che Baby K si esibisce, un compositore muore di dolore». La cantante avrebbe risposto e sarebbe scoppiata la "rissa social".

Baby K avrebbe accusato Silvestrin di non aver avuto il coraggio di taggarla e che in questo modo non dimostrava di essere un sostenitore della musica. Così come lui stesso si definirebbe. Immediata la replica dell'ex gieffino: «Tesò un pizzico di ironia in più, si scherza». Ma ormai la cantante sarebbe furiosa e avrebbe risposto: «Ma tu a cosa servi? Cosa promuovi?». Per poi concludere augurandogli: «Buona vita». Silvestrin pungente avrebbe commentato: «C'è ancora chi dice 'Buona vita'».

A quel punto, Baby K si sarebbe pentita di aver risposto al vj e avrebbe concluso: «Pensavo di confrontarmi con un adulto, mi vergogno di averti scritto». E avrebbe cancellato tutti i post. Ma li screen shot erano già partiti e la polemica ha fatto il giro del web.

