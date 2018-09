GfVip, è già polemica sulla partecipazione di Lory Del Santo

GfVip si riparte. Nella casa di Cinecittà si riaccendono le telecamere, pronte a riprendere i concorrenti vip 24 ore su 24, a partire da lunedì 24 settembre e fino a dicembre su Canale 5. Al timone del programma resta Ilary Blasy, affiancata dal direttore di Chi, Alfonso Signorini, visto che i numeri della scorsa edizione hanno evidenziato un ampio gradimento da parte del pubblico televisivo. Per Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 “i numeri dello scorso anno sono stati eccezionali, soprattutto in un periodo in cui il mercato televisivo è sempre più differenziato. Gf Vip ha registrato nella scorsa edizione una media di 4,8 milioni di telespettatori, 25,7% di share e punte del 55% nel momento della vittoria di Daniele Bossari. E ancora tanto social con 122 milioni di interazioni sulle varie piattaforme”. La padrona di casa, Ilary Blasi è “contenta del cast, c’è uno scontro generazionale tra i vari partecipanti che farà discutere ed anche vip vergini che non hanno mai partecipato ad un reality”. “Questa esperienza mi diverte molto, ironia e leggerezza sono le chiavi di questo format” ha aggiunto Signorini, l’opinionista del GF Vip.



Il cast. Svelati i nomi che enteranno a Cinecittà. Jane Alexander, la cattiva della fiction Elisa di Rivombrosa, Fabio Basile, medaglia d’oro di Judo a Rio 2016, il comico romano Maurizio Battista, il cantante Ivan Cattaneo, noto negli anni Ottanta, la Marchesa D’Aragona già vista in Pechino Express, l’ex velino Elia Fongaro, la showgirl napoletana Lisa Fusco, l’attrice Eleonora Giorgi, grande interprete in Borotalchi di Verdone, la presentatrice meteo Martina Hamdy, lo chef Andrea Mainardi. E ancora la curvy Benedetta Mazza che partecipò a Miss Italia, il conduttore tv Valerio Merola, il modello Francesco Monte ex di Cecilia Rodriguez, l’attore Waler Nudo, “le donatella, il modello-mammo Stefano Sala e Giulia Salemi anche lei vista in Pechino Express.



La polemica. In forse la partecipazione di Lory Del Santo dopo il grave lutto, la perdita del figlio. La direzione di Canale 5, Endemol Shine e gli autori hanno deciso di lasciare alla showgirl la decisiome sulla sua partecipazione. Il diretto Scheri “aveva firmato a luglio il contratto del GF, quando è successo questo dramma ha chiesto agli autori di fare un passo indietro. Nel corso del tempo invece, ha capito che tornare alla vita, alla normalità le sarebbe servito. Noi abbiamo fatto molte riflessioni ed abbiamo lasciato a lei questa decisione, secondo lei è un modo per uscire da questa tragedia. Se ci riuscirà non lo sappiamo, così come non sappiamo se farà parte del cast del GF Vip. In entrambi i casi rispetteremo la sua decisione. Può decidere di entrare in qualsiasi momento”. In conferenza molti giornalisti avanzano l’ipotesi che Mediaset avrebbe dovuto escluderla dal gioco per evita attacchi e polemiche di vampirismo in merito agli ascolti. A rispondere è il direttore di Canale 5. “Non la mettiamo dentro per gli ascolti, il Gf vip non ha questo bisogno, ma critiche di questo tipo potrebbero arrivare. In queste situazioni i contratti non valgono, Lory Del Santo può scegliere liberamente”. Per Signorini “la difficoltà per noi sarà vederla in un gioco, con un dolore così grande, non posso dire se è sbagliata o meno”.

Dove vederla e come votare. Ci saranno due flussi di diretta dalla casa, più un terzo con un’ora di scarto e sulla piattaforma Mediaset Play la possibilità di rivedere puntata in prime time al completo. Per votare sul sito ufficiale, sms, chat, app mediaset play.

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA