Gabriele Cirilli, il nuovo show da ridere su Comedy Central

Continua l’appuntamento su Comedy Central, il canale di VIMNI dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 128, con la nuova serie di Comedy Central Presenta: 4 spettacoli inediti in prima visione con Dario Cassini, Gabriele Cirilli, Antonio Ornano e Andrea Perroni.Come da grande tradizione di Comedy Central, il nuovo ciclo è composto da quattro speciali monografici esclusivi, della durata di un’ora, di altrettanti grandi comici italiani. Ognuno proporrà uno spettacolo inedito solo per il pubblico di Comedy Central, registrati a Milano nella cornice del Teatro San Babila.Il secondo appuntamento sarà lunedì 26 novembre con Gabriele Cirilli che nel suo spettacolo, affronterà il tema della felicità. Uno spettacolo travolgente, comico ma al tempo stesso pieno di riflessioni: com’è cambiata la felicità nel tempo? Cirilli ci racconterà tutti i segreti per essere felici attraverso tutti i generi della comicità: satira sociale, satira di costume, comicità surreale, popolare e poetica. La serie prosegue poi con Antonio Ornano (lunedì 3 dicembre) e Andrea Perroni (lunedì 10 dicembre).