Portobello, con Antonella Clerici c'è Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi: ecco la data del ritorno

Portobello tornerà su RaiUno, per la prima volta, il prossimo 27 ottobre, dalle 20.40. Un grande ritorno per un varietà diventato un classico della tv italiana. A condurlo, come noto, sarà Antonella Clerici, che però sarà affiancata da Carlotta Mantovan.

LEGGI ANCHE Carlotta Mantovan: «Non è una fase serena, mi danno forza Stella e l'amore della gente»

I protagonisti, però, saranno gli inserzionisti in studio e il pubblico che potrà chiamare in diretta. Inoltre, ci sarà l'immancabile pappagallo, altro protagonista storico di Portobello. Lo show, che sarà registrato negli studi Mecenate 2000 di Milano, andrà in onda per sei serate.

La moglie dell'indimenticabile Fabrizio Frizzi si occuperà, tra l'altro, di supervisionare e coordinare il lavoro delle sei centraliniste. Il format, seppur parzialmente rinnovato, sarà sempre quello storico, che ha contraddistinto Portobello dal 1977 in poi, quando a condurlo c'era un altro gigante della tv italiana come Enzo Tortora.

Ci sarà ovviamente spazio per quattro storiche rubriche: Fiori d'arancio (per chi cerca l'amore), AAA Vendesi - Cercasi (con tante chicche per collezionisti), Dove sei? (per ritrovare qualcuno a distanza di anni) e Offresi talenti (per chi vorrebbe fare di varie, bizzarre capacità, una professione).

Ultimo aggiornamento: 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA