GfVip, tra Silvia Provvedi e Francesco Monte abbracci "affettuosi" dopo il messaggio aereo

Francesco Monte e Silvia Provvedi, nuova coppia del Grande Fratello Vip? Ieri i due finalisti del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno ricevuto un aereo con uno striscione a loro dedicato. Francesco e Silvia avrebbero fatti salti di gioia e si sarebbero lasciati andare a lunghi e teneri abbracci. Tanto da far storcere il naso a diversi fan.

Sullo scriscione dell'aereo ci sarebbe stato scritto: «Twins sempre con voi, Fra e Sissi affinità reale». Francesco e Silvia a quel punto si sarebbero abbracciati più volte. Forse un po' troppo per alcuni fan. Come riporta Libero, tanti spettatori del reality avrebbero storto il naso per l'esultanza reputata esagerata. E ora gli occhi sono puntati su Giulia Salemi che ancora non avrebbe commentato l'accaduto.

Tra Monte e l'ex fidanzata di Fabrizio Corona ci sarebbe stata fin dall'inizio una bella amicizia, consolidata nel corso dei mesi nella casa del Gf Vip. Secondo alcuni fan però ci sarebbe qualcosa di più e i due non sarebbero sinceri. Ma la stessa Silvia Provvedi avrebbe affermato: «Quando nasce un'amicizia tra maschio e femmina fa sempre più effetto». Nuovo amore o semplici coccole "fraterne"? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 16:43

